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18 горняков погибли в Китае при обрушении шахты | Фото: Thinkstock08.05 18:23   MIGnews.com

18 горняков погибли в Китае при обрушении шахты

По меньшей мере 18 человек стали жертвами аварии в одной из шахт Китая, сообщает Xinhuanet.

Инцидент произошел в провинции Хунань недалеко от города Хуанфэнцяо. Утром в воскресенье в шахте произошла утечка ядовитого газа.

На момент аварии в шахте находились 55 горняков, 18 из них погибли. 37 человек подняли на поверхность и отправили в больницы.

В настоящее время следователи анализируют ядовитое вещество и выясняют причины произошедшего. Сообщается о задержании нескольких человек для допроса.
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