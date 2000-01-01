08.05 18:23 MIGnews.com

18 горняков погибли в Китае при обрушении шахты

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По меньшей мере 18 человек стали жертвами аварии в одной из шахт Китая, сообщает Xinhuanet.Инцидент произошел в провинции Хунань недалеко от города Хуанфэнцяо. Утром в воскресенье в шахте произошла утечка ядовитого газа.На момент аварии в шахте находились 55 горняков, 18 из них погибли. 37 человек подняли на поверхность и отправили в больницы.В настоящее время следователи анализируют ядовитое вещество и выясняют причины произошедшего. Сообщается о задержании нескольких человек для допроса.