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Франция: в ночь выборов полиция арестовала 141 человека | Фото: Thinkstock08.05 16:19   MIGnews.com

Франция: в ночь выборов полиция арестовала 141 человека

Полиция арестовала 141 человека в ночь на понедельник, 8 мая, в восточном Париже в столкновениях с демонстрантами, одетых в маски, после избрания нового независимого президента Франции Эммануэля Макрона.

Полиция сообщила, что 9 человек остались в заключении в понедельник утром, главным образом по обвинениям в вандализме. Во время предвыборной кампании многие группы протестовали против правого соперника Макрона, Марин Ле Пен.

Некоторые анархистские и крайне левые группировки также проводили время от времени резкие протесты против обоих кандидатов, считая, что Макрон слишком "благоприятен" для бизнеса, а Ле Пен - испорчена расистским прошлым своей партии.
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