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Глава окружного суда Нацерета признан виновным в секс-атаке | Фото: Thinkstock08.05 16:32   MIGnews.com

Глава окружного суда Нацерета признан виновным в секс-атаке

Бывший глава окружного суда Нацерета Ицхак Коэн признан виновным в совершении сексуальной атаки.

Ранее Коэн сумел заключить сделку с правосудием, согласно условиям сделки Коэн должны были приговорить к общественно-полезным работам и выплате компенсации пострадавшей в размере 2500 шекелей. В то же время, Коэн не признавался виновным в совершении преступного деяния - соответственно, в его биографии не появлялась строка “криминальное прошлое”.

Судья Эйнат Рон, однако, отказалась утвердить сделку Коэна с прокуратурой, заявив, что от судьи ожидают “нормативного поведения”, и что речь идет “не о незначительном правонарушении”.

Наказание для судьи Коэна останется прежним, но он будет признан уголовным преступником.
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