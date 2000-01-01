08.05 16:32 MIGnews.com

Глава окружного суда Нацерета признан виновным в секс-атаке

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Бывший глава окружного суда Нацерета Ицхак Коэн признан виновным в совершении сексуальной атаки.Ранее Коэн сумел заключить сделку с правосудием, согласно условиям сделки Коэн должны были приговорить к общественно-полезным работам и выплате компенсации пострадавшей в размере 2500 шекелей. В то же время, Коэн не признавался виновным в совершении преступного деяния - соответственно, в его биографии не появлялась строка “криминальное прошлое”.Судья Эйнат Рон, однако, отказалась утвердить сделку Коэна с прокуратурой, заявив, что от судьи ожидают “нормативного поведения”, и что речь идет “не о незначительном правонарушении”.Наказание для судьи Коэна останется прежним, но он будет признан уголовным преступником.