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Пожар: шоссе №1 закрыто, движение поездов прекращено 08.05 14:10   MIGnews.com

Пожар: шоссе №1 закрыто, движение поездов прекращено

Главная транспортная артерия Израиля - шоссе №1 заблокировано для движения в обоих направлениях между перекрестками Ганот и Шафирим.

В дополнение к этому, прекращено движение поездов в аэропорт Бен-Гурион.

Рядом с дорогой горит кустарник. на тушении пожара заняты 4 пожарные команды.

В результате перекрытия шоссе №1 образовались гигантские пробки на перекрестке Кибуц Галуйот и на шоссе №4.
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