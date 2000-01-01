08.05 14:10 MIGnews.com
Пожар: шоссе №1 закрыто, движение поездов прекращено
Главная транспортная артерия Израиля - шоссе №1 заблокировано для движения в обоих направлениях между перекрестками Ганот и Шафирим.
В дополнение к этому, прекращено движение поездов в аэропорт Бен-Гурион.
Рядом с дорогой горит кустарник. на тушении пожара заняты 4 пожарные команды.
В результате перекрытия шоссе №1 образовались гигантские пробки на перекрестке Кибуц Галуйот и на шоссе №4.
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