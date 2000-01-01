08.05 13:15 MIGnews.com

В Испании рухнул надувной замок: погиб ребенок

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В испанском городе Жирон обрушился гигантский надувной замок, в результате погиб один ребенок, шестеро получили травмы.Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла 7 мая на территории ресторана Caldes de Malavella. Надувной аттракцион достигал 40 метров в высоту. Когда он рухнул, детей отбросило на 10-20 метров в сторону.Двух девочек шести и девяти лет на вертолете доставили в больницы Барселоны, позднее одна из них скончалась. Вторая находится в реанимации. Еще пять детей от двух до 11 лет сейчас в местной больнице. Их жизнь вне опасности.Что стало причиной трагедии, сейчас выясняется.