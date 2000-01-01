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В детсаду Иерусалима 30 детей заболели сальмонеллезом | Фото: Thinkstock08.05 10:48   MIGnews.com

В детсаду Иерусалима 30 детей заболели сальмонеллезом

30 апреля мама одного из детей в столичном детском саду "Эмуна" забила в набат – малыши в учреждении страдают от болей в желудке и кишечных расстройств.

Расследование Управления здравоохранения Иерусалимского округа показало ужасающую статистику – в группе 2-леток из 24 плохо себя чувствуют 15, причем одного забрали в больницу. Также заболели 15 из 18 детей в ясельной группе, один ребенок также был госпитализирован.

Когда анализы одного из больных детей показали положительный результат на сальмонеллу, в детсад немедленно был отправлен санитарный инспектор, но оказалось, что и завтрак, и обед были горячими и готовились на месте. Анализ образов пищи не показал наличие сальмонеллы, но на некоторые другие патогены результат был положительным. Это может привести к желудочно-кишечным заболеваниям, что уже делает санитарные условия на кухне детского сада менее чем удовлетворительными.

Кроме того, одна из матерей сказала, что дети гладили цыплят, которых привезли в рамках внеурочной программы. Как известно, сальмонеллез может передаваться от зараженного животного к человеку. Однако результатов анализа образцов птиц пока нет.

Министерство здравоохранения запретило приводить заболевших детей в сад, чтобы не заражать других, а также обязало руководство "Эмуны" привести в норму санитарные условия на кухне. В детском саду отрицают, что дети могли заразиться в учреждении.
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