08.04 09:14 MIGnews.com
СМИ: в доме совершившего наезд в Мюнстере нашли автомат
В ходе обысков в квартире подозреваемого в наезде на толпу людей в центре немецкого Мюнстера, полиция обнаружила автомат Калашникова. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Кроме того в дом также были найдены взрывоопасные вещества, отмечает издание Bild.
Правоохранителям предстоит выяснить, в рабочем ли состоянии огнестрельное оружие.
Согласно данным журнала Spiegel, личность подозреваемого была известна полиции.
Уточняется, что мужчина был замешан в случаях порчи имущества и угрожал знакомым.
Как сообщалось ранее, наезд совершил 49-летний психически неуравновешенный гражданин Германии. Грузовик, на котором он совершил наезд, был зарегистрирован на его имя.
У подозреваемого не было судимостей. После наезда мужчина совершил самоубийство.
В субботу, 7 апреля, грузовик совершил наезд на толпу людей в Мюнстере. Жертвами инцидента стали 2 человека и еще 20 получили ранения.
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