Химическая атака в Сирии: более 100 погибших

В тоже время Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что число погибших и пострадавших уточняется.
В Дамаске уже отреагировали на сообщения о химической атаке, назвав эту информацию не соответствующей действительности.
В Государственном департаменте США заявили, что проверяют данную информацию. Также американские власти выразили серьезную озабоченность в связи с поступающими сообщениями о гибели мирных жителей в результате химической атаки в Сирии.
Также Госдепартамент подчеркнул, что Россия, которая воюет на стороне режима Башара Асада, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
Кроме того США призвали РФ прекратить поддержку сирийского правительства и работать вместе с международным сообществом для предотвращения в будущем подобных инцидентов.