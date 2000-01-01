08.04 08:14 MIGnews.com

Химическая атака в Сирии: более 100 погибших

A glimpse of the @SyriaCivilDefe teams work in #Douma during the evacuation of number of wounded, including children and women under none stop aerial bombardment and the barrel bombs on the city. #EasternGhouta pic.twitter.com/i8Pv0GyTDj — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 7 апреля 2018 г.

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По меньшей мере, 150 человек (большинство женщин и детей) стали жертвами химической атаки в сирийском городе Дума. Также сотни жителей получили ранения в результате химической атаки армии Асада.Отмечается, что бочковая бомба, которая предположительно содержала зарин, была сброшена в этом районе не идентифицированным вертолетом в субботу, 7 апреля.Группировка "Джейш аль-Ислам" обвинила режим Асада в применении химического оружия.В свою очередь спасательная служба "Белые каски" сообщила сотне погибших и более тысячи пострадавших.В тоже время Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что число погибших и пострадавших уточняется.В Дамаске уже отреагировали на сообщения о химической атаке, назвав эту информацию не соответствующей действительности.В Государственном департаменте США заявили, что проверяют данную информацию. Также американские власти выразили серьезную озабоченность в связи с поступающими сообщениями о гибели мирных жителей в результате химической атаки в Сирии.Также Госдепартамент подчеркнул, что Россия, которая воюет на стороне режима Башара Асада, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.Кроме того США призвали РФ прекратить поддержку сирийского правительства и работать вместе с международным сообществом для предотвращения в будущем подобных инцидентов.