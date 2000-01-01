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youtube08.04 08:14   MIGnews.com

Химическая атака в Сирии: более 100 погибших

По меньшей мере, 150 человек (большинство женщин и детей) стали жертвами химической атаки в сирийском городе Дума. Также сотни жителей получили ранения в результате химической атаки армии Асада.

Отмечается, что бочковая бомба, которая предположительно содержала зарин, была сброшена в этом районе не идентифицированным вертолетом в субботу, 7 апреля.

Группировка "Джейш аль-Ислам" обвинила режим Асада в применении химического оружия.

В свою очередь спасательная служба "Белые каски" сообщила сотне погибших и более тысячи пострадавших.




В тоже время Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что число погибших и пострадавших уточняется.

В Дамаске уже отреагировали на сообщения о химической атаке, назвав эту информацию не соответствующей действительности.

В Государственном департаменте США заявили, что проверяют данную информацию. Также американские власти выразили серьезную озабоченность в связи с поступающими сообщениями о гибели мирных жителей в результате химической атаки в Сирии.

Также Госдепартамент подчеркнул, что Россия, которая воюет на стороне режима Башара Асада, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

Кроме того США призвали РФ прекратить поддержку сирийского правительства и работать вместе с международным сообществом для предотвращения в будущем подобных инцидентов.
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