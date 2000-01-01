08.04 20:58 MIGnews.com

BDS добивается от Аргентины отмены матча в Израиле

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Антиизраильское движение Boycott, Divestment and Sanctions избрало новую цель – национальную сборную Аргентины по футболу. Активисты BDS требуют аргентинцев отказаться от дружеского матча с израильтянами.Для этого уже развернута кампания #ArgentinaNoVayas – "АргентинаНеИди", цель которой – отмена назначенной на 9 июня игры, которая должна пройти в Тель-Авве.В пятницу национальный секретарь по спорту Аргентины и Футбольная ассоциация Аргентины получили письмо от Аргентинского комитета солидарности с Палестиной, в котором их просили отказаться от назначенного матча под предлогом "солидарности аргентинского народа с ценностями других народов, которые являются жертвами угнетения, апартеида и геноцида".Обвинив Израиль в расизме и нарушении прав человека, Аргентинский комитет солидарности с Палестиной призвал команду Лионеля Месси не участвовать в матче с Израилем.