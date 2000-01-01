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Глава МУСа обвинила ЦАХАЛ и ХАМАС в военных преступлениях | Фото: Heinrich-Böll-Stiftung/Flickr08.04 20:34   MIGnews.com

Глава МУСа обвинила ЦАХАЛ и ХАМАС в военных преступлениях

Во время недавних столкновений на границе Израиля и сектора Газа как солдаты ЦАХАЛа, так и боевики ХАМАса могли совершать военные преступления, заявила прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда.

В ее первом с момента визита в Израиль в 2016 году заявлении, касающемся Еврейского государства и палестинцев, она выразила глубокую обеспокоенность в связи с насилием и ухудшающейся ситуацией в секторе Газа в контексте недавних массовых демонстраций.

Она отмечает, что израильскими военнослужащими были убиты не менее 27 палестинцев и еще более тысячи были ранены, причем многие из них – как боевыми, так и резиновыми пулями.

"В соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда, насилие в отношении гражданских лиц в такой ситуации, как в Газе, может являться военным преступлением. Так же, как и использование гражданского населения для защиты военных действий", - продолжила глава МУСа.

Бенсуда напомнила о том, что ее ведомство завело предварительное расследование ситуации в секторе Газа, так же могут быть расследованы и события как, произошедшие на прошлой неделе, так и любой инцидент в будущем.

Она обещала, что МУС "продолжит внимательно следить за ситуацией и будет регистрировать любой случай подстрекательства или противоправного применения силы", и призвала воздержаться от дальнейшей эскалации.

Фату Бенсуда напомнила и о том, что все, кто подстрекает к насилию, в том числе путем приказов, запросов, поощрений или содействий любым другим способом, "подлежат судебному преследованию в МУСе.

"Применение насилия должно прекратиться", - резюмировала она.
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