08.04 19:52 MIGnews.com

Чтоб не жгли: Израиль запретил импорт покрышек в сектор Газа

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После того, как участники "Марша возвращения" сожгли в секторе Газа на границе с Израилем тысячи покрышек, Израиль запретил импорт шин в анклав."Израильская сторона проинформировала нас о том, что импорт шин был остановлен до дальнейшего уведомления", - сказал газете The Jerusalem Post представитель министерства транспорта ПА Мухаммад Хамдан.Напомним, что дымовая завеса, скрывшая участников демонстраций от снайперов ЦАХАЛа, возмутила многих израильских чиновников. В частности, пресс-секретарь премьер-министра Нетаниягу Офир Гендельман заявил, что, таким образом, они пытаются создать прикрытие для террористов ХАМАСА, которым ничто не помешает пробраться в Израиль и убивать мирных граждан.Помимо того, образующаяся гарь вредно влияет тех, кто ею дышит, и экологию.Хамдан раскритиковал решение израильских властей, поскольку сектор Газа испытывает острую нехватку шин."Нет сомнений в том, что прекращение импорта шин окажет негативное влияние на палестинцев в Газе, особенно их нехватку, которая наблюдается уже сейчас. Мы будем прилагать все усилия, чтобы Израиль отменил свое решение", - заявил он.В канцелярии Координатора деятельности правительства на территориях не стали это комментировать.