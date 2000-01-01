08.04 19:03 MIGnews.com

Предотвращен теракт на полумарафоне в Берлине

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сотрудники немецкого спецназа сорвали атаку, которую группа террористов планировала совершить на полумарафоне, прошедшем сегодня в столице ФРГ. Как пишет газета Die Welt, конкретной угрозы ни для участников мероприятия, ни дня зрителей не было, поскольку за террористами уже довольно долго велось наблюдение.В рамках спецоперации были задержаны четверо мужчин. Один из них – знакомый террориста-тунисца Аниса Амри, который в декабре 2016 года совершил теракт на рождественской ярмарке в Берлине.Во время задержания была обыскана квартира, в которой жил приятель Амри. Ее же обыскивали и два года назад. При помощи полицейских собак удалось обнаружить следы взрывчатки в подвале дома.Главный подозреваемый собирался отомстить за ликвидацию Амри и напасть с ножами на посетителей полумарафона. Стоит отметить, что благодаря хорошей погоде полумарафон в этом году стал самым массовым за все время – участие в мероприятии приняли около 32 тысяч бегунов.