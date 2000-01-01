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Предотвращен теракт на полумарафоне в Берлине | Фото: easy-berlin/Flickr08.04 19:03   MIGnews.com

Предотвращен теракт на полумарафоне в Берлине

Сотрудники немецкого спецназа сорвали атаку, которую группа террористов планировала совершить на полумарафоне, прошедшем сегодня в столице ФРГ. Как пишет газета Die Welt, конкретной угрозы ни для участников мероприятия, ни дня зрителей не было, поскольку за террористами уже довольно долго велось наблюдение.

В рамках спецоперации были задержаны четверо мужчин. Один из них – знакомый террориста-тунисца Аниса Амри, который в декабре 2016 года совершил теракт на рождественской ярмарке в Берлине.

Во время задержания была обыскана квартира, в которой жил приятель Амри. Ее же обыскивали и два года назад. При помощи полицейских собак удалось обнаружить следы взрывчатки в подвале дома.

Главный подозреваемый собирался отомстить за ликвидацию Амри и напасть с ножами на посетителей полумарафона. Стоит отметить, что благодаря хорошей погоде полумарафон в этом году стал самым массовым за все время – участие в мероприятии приняли около 32 тысяч бегунов.
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