08.04 14:25 MIGnews.com

МВД Германии: инцидент в Мюнстере не связан с террором

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Инцидент с наездом на группу людей в центре немецкого Мюнстера не связан с терроризмом. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в интервью телеканалу N24."Даже если на данный момент есть убедительные свидетельства, что речь идёт о преступнике-одиночке, который не имел связи с террористическим контекстом – это все должно быть тщательно расследовано", - отметил глава МИД Германии.В субботу, 7 апреля, грузовик наехал на толпу людей в центре города. Жертвами инцидента стали 2 человека. Водитель автомобиля покончил с собой.Также 20 человек получили ранения. Ранее сообщалось, что наезд совершил 49-летний психически неуравновешенный гражданин Германии.