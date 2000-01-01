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youtube08.04 14:25   MIGnews.com

МВД Германии: инцидент в Мюнстере не связан с террором

Инцидент с наездом на группу людей в центре немецкого Мюнстера не связан с терроризмом. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в интервью телеканалу N24.

"Даже если на данный момент есть убедительные свидетельства, что речь идёт о преступнике-одиночке, который не имел связи с террористическим контекстом – это все должно быть тщательно расследовано", - отметил глава МИД Германии.

В субботу, 7 апреля, грузовик наехал на толпу людей в центре города. Жертвами инцидента стали 2 человека. Водитель автомобиля покончил с собой.

Также 20 человек получили ранения. Ранее сообщалось, что наезд совершил 49-летний психически неуравновешенный гражданин Германии.
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