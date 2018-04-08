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Times: Скрипали могут переехать в США под новыми именами08.04 11:56   MIGnews.com

Times: Скрипали могут переехать в США под новыми именами

Британскому шпиону и экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, а также его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами. Об этом сообщает газета Sunday Times.

Как сообщает издание, такая мера направлена на "защиту от новых покушений".

Также отмечается, что сотрудники британской секретной службы Ми-6 обратились к коллегам из ЦРУ насчет выбора страны, в которую следует переселить Скрипалей "для обеспечения их безопасности".

"Им предложат жить под новыми именами", — передает газета слова источника в британском правительстве.

По данным издания, среди стран, рассматриваемых для переезда Скрипалей, были также Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Источник: РИА Новости
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