08.04 11:11 MIGnews.com

Полиция Мюнстера: автомат подозреваемого оказался муляжом

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Автомат Калашникова (типа АК47), найденный в квартире подозреваемого в наезде на толпу людей в немецком городе Мюнстер, оказался муляжом. Об этом сообщили представители местной полиции в воскресенье, 8 апреля.Также полиция обнаружила ненастоящие петарды в доме подозреваемого. Мотив поступка 49-летнего мужчины по-прежнему неизвестен.В совместном заявлении прокуратуры и полиции Мюнстера говорится:"До сих пор нет сведений о возможном мотиве преступления. Следственные мероприятия ведутся по всем направлениям".В субботу, 7 апреля, неизвестный совершил наезд на толпу людей в центре города. Жертвами наезда стали 2 человека и еще 20 получили ранения.Водитель грузовика покончил с собой после инцидента.