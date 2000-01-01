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Полиция Мюнстера: автомат подозреваемого оказался муляжом 08.04 11:11   MIGnews.com

Полиция Мюнстера: автомат подозреваемого оказался муляжом

Автомат Калашникова (типа АК47), найденный в квартире подозреваемого в наезде на толпу людей в немецком городе Мюнстер, оказался муляжом. Об этом сообщили представители местной полиции в воскресенье, 8 апреля.

Также полиция обнаружила ненастоящие петарды в доме подозреваемого. Мотив поступка 49-летнего мужчины по-прежнему неизвестен.

В совместном заявлении прокуратуры и полиции Мюнстера говорится:

"До сих пор нет сведений о возможном мотиве преступления. Следственные мероприятия ведутся по всем направлениям".

В субботу, 7 апреля, неизвестный совершил наезд на толпу людей в центре города. Жертвами наезда стали 2 человека и еще 20 получили ранения.

Водитель грузовика покончил с собой после инцидента.
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