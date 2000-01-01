08.04 10:35 MIGnews.com

Смертельное ДТП в Рамле: столкновение поезда с машиной

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Поезд врезался в автомобиль, который выехал на рельсы вблизи Рамле. Инцидент произошел в субботу вечером, 7 апреля.Жертвами смертельного ДТП стали 2 человека. Еще два человека получили ранения. Один из них находится в критическом состоянии.В автомобиле находились 4 мужчины возрастом до 30 лет.По сообщениям Аруц Шева, поезд фактически разрубил машину на две части, протащив одну из частей почти на километр.Среди пассажиров поезда никто не пострадал.