08.04 10:35 MIGnews.com
Смертельное ДТП в Рамле: столкновение поезда с машиной
Поезд врезался в автомобиль, который выехал на рельсы вблизи Рамле. Инцидент произошел в субботу вечером, 7 апреля.
Жертвами смертельного ДТП стали 2 человека. Еще два человека получили ранения. Один из них находится в критическом состоянии.
В автомобиле находились 4 мужчины возрастом до 30 лет.
По сообщениям Аруц Шева, поезд фактически разрубил машину на две части, протащив одну из частей почти на километр.
Среди пассажиров поезда никто не пострадал.
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