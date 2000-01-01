08.04 15:50 MIGnews.com

Пенсионер обнаружил в своей ванной грабителя с коктейлем

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Британии пенсионер, вернувшись домой, обнаружил в своей ванной комнате голого грабителя с коктейлем в руках. Об этом сообщает издание The Independent.Пожилой мужчина в мгновение вызвал полицию. В то же время неизвестный бросился голышом в бега, оставив одежду в ванной. Правоохранителям удалось задержать 36-летнего мужчину, который оказался бездомным.Задержанного обвинили в краже со взломом и арестовали. Однако в итоге, мужчину отпустили на свободу.В полиции отметили, что это был "очень необычный инцидент", сталкиваться с которым им раньше не доводилось.