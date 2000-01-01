08.04 07:57 MIGnews.com

Теракт в Стокгольме: арестован подозреваемый узбек

En person har gripits som kan ha kopplingar till händelsen i centrala Stockholm. Mer om det gripandet kan vi inte säga i nuläget. — Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 7 апреля 2017 г.

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Шведская полиция арестовала двух человек по делу о теракте в Стокгольме."Арестован один человек, который может иметь отношение к инциденту в центре Стокгольма. Больше информации об аресте на данный момент сообщить не можем", - сообщили в Twitter правоохранительных органов столицы Швеции.Согласно данным местного издания Aftonbladet, он был арестован в городе Марста и является 39-летним уроженцем Узбекистана со шведской пропиской. Он работал в строительной сфере, был женат и имел четырех детей, но вопросы ни политики, ни религии с ними не обсуждал.Позже еще один подозреваемый был арестован в северном столичном пригороде Юльста. Отмечается, что на месте задержания находились около 10 патрульных машин, а задержанного в наручниках и препроводили в полицейский автомобиль. В полиции утверждают, что мужчина имеет связь с задержанным ранее первым подозреваемым, но о его личности не сообщаетс.я