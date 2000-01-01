Теракт в Стокгольме: арестован подозреваемый узбек

"Арестован один человек, который может иметь отношение к инциденту в центре Стокгольма. Больше информации об аресте на данный момент сообщить не можем", - сообщили в Twitter правоохранительных органов столицы Швеции.
Согласно данным местного издания Aftonbladet, он был арестован в городе Марста и является 39-летним уроженцем Узбекистана со шведской пропиской. Он работал в строительной сфере, был женат и имел четырех детей, но вопросы ни политики, ни религии с ними не обсуждал.
Позже еще один подозреваемый был арестован в северном столичном пригороде Юльста. Отмечается, что на месте задержания находились около 10 патрульных машин, а задержанного в наручниках и препроводили в полицейский автомобиль. В полиции утверждают, что мужчина имеет связь с задержанным ранее первым подозреваемым, но о его личности не сообщаетс.я