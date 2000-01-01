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Боевики ISIS защищаются от США и коалиции `живым щитом` 08.04 21:24   MIGnews.com

Боевики ISIS защищаются от США и коалиции "живым щитом"

Возглавляемые США коалиционные самолеты в субботу, 8 апреля, атаковали с воздуха 2 места в северной Сирии, в результате чего погибли, по меньшей мере, 21 человек, включая женщину и 6 ее детей, которые находились в лодке, спасаясь от столкновений между боевиками ISIS и поддерживаемыми США силами.

Группы активистов, которые действуют на территории, контролируемой ISIS, и выступают против боевиков, сообщили о росте числа погибших среди гражданского населения в результате авиаударов под руководством США за последние недели. Коалиция оказывает поддержку сирийским курдским силам, которые находятся в наступлении против экстремистской группировки.

Тысячи людей в районах, находящихся под контролем ISIS, пытаются сбежать от насилия. Активисты и жители заявили, что боевики заставляют гражданских лиц оставаться, чтобы использовать их в качестве живого щита после начала наступления на Ракку.
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