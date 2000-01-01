08.04 19:47 MIGnews.com

Сирийские беженцы: "Наш враг не Израиль, а Башар Асад"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Семь раненых сирийцев - двое детей, четыре женщины и мужчина – в муках боли ждали темноты, чтобы пересечь израильскую границу и получить медицинскую помощь. Под слабым лунным светом израильский военный медицинский корпус быстро доставил пациентов через вражескую границу в бронетанковые машины скорой помощи, направлявшиеся в больницы для интенсивной терапии.Эта сцена повторялась с 2013 года, когда израильские военные начали лечить сирийских мирных жителей, раненных в бою всего в нескольких километрах. Израиль говорит, что спокойно справился с 3000 пациентами - число, которое, как ожидается, быстро возрастет, поскольку боевые действия в соседней Сирии набирают обороты после химической атаки и, ответным беспрецедентным американским ракетным ударом.Хотя число спасенных составляет крошечную долю из сотен тысяч погибших и раненых в шестилетней сирийской войне, как врачи, так и пациенты говорят, что программа изменила восприятие и помогла ослабить напряженность на враждебной границе.Во время спасательной операции в четверг сотрудники медицинского отдела решили, что у двух из семи пациентов были ранения, которые были слишком серьезными и поэтому за ними был вызван вертолет. Солдаты несли этих двух на носилках, после чего вертолет взлетел в черное ночное небо."Мы проверяем их дыхание, пульс, кровяное давление - все их жизненно важные признаки", - сказал лейтенант Омри Каспи, медицинский сотрудник. "Мы смотрим на их раны, мы видим порезы, мы проверяем все, и затем мы решаем, какое лечение им нужно".Всего несколько лет назад такие сцены были бы немыслимы. Израиль и правительство президента Сирии Башара аль-Асада были жестокими врагами, и контактов по враждебным линиям разделенных Голанских высот практически не существовало.Однако вспышка гражданской войны в Сирии в 2011 году радикально изменила этот район. Сирийская сторона Голан теперь разделена между правительственными войсками и множеством группировок мятежников. Все русские, иранские и ливанские силы "Хизбаллы" вступили в бой, чтобы оказать поддержку осажденным силам Асада.Израиль в значительной степени не участвовал в боевых действиях в Сирии, где погибло более 400 000 человек. Но он совершил ряд авианалетов на подозрительные поставки оружия "Хизбалле", жестокому врагу, который борется вместе с сирийскими правительственными войсками.Напряженность на этой неделе резко возросла после того, как предполагаемое нападение сирийского правительства с использованием химическое оружие более 150 человек. США ответили на химатаку запуском 59 ракет "Томагавк" по сирийской авиабазе.Новые пациенты Израиля получили лечение тогда же, когда американские ракеты нанесли удар, незадолго до рассвета, менее чем в 200 километрах на территории Сирии.Два сирийских пациента поделились своим опытом в Сирии и Израиле, когда находились под наблюдением солдат ЦАХАЛа. Они говорили на условиях анонимности из опасения, что они или их семьи станут мишенью в Сирии, если их пребывание в Израиле будет предано гласности.Оба молодых человека похвалили израильский народ и правительство, в то же время критикуя Асада и его сторонников. Они сказали, что, поскольку пациенты вернулись в Сирию из Израиля, медленно распространилась информация, что Израиль может помочь тем, кто тяжело ранен. Медицинская помощь предоставляется бесплатно, а больнице не нужна их личная информация."В будущем Сирии нет Башара Асада. Израиль не враг, Башар - враг", - сказал один из пациентов.