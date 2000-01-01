08.04 18:54 MIGnews.com

В Греции арестованы 7 членов группировки наркодиллеров

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Береговая охрана Греции сообщила в субботу, 8 апреля, что она обнаружила международную группировку, которая перевозила большое количество наркотиков из Албании в Италию с использованием скоростных катеров.Отделение по борьбе с наркотиками береговой охраны заявило, что арестовало пять албанцев и двух греков и изъяло 1,5 тонны необработанного каннабиса и два скоростных катера, оценив, что группировка заработала нелегальным путем "много миллионов евро".Многомесячное расследование в сотрудничестве с итальянской Guardia di Finanza показало, что группировка закупала большие объемы наркотиков в Албании и затем перевозила их на специализированных скоростных судах к берегам Италии, как сообщает греческая береговая охрана.