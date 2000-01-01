Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Греции арестованы 7 членов группировки наркодиллеров | Фото: Thinkstock08.04 18:54   MIGnews.com

В Греции арестованы 7 членов группировки наркодиллеров

Береговая охрана Греции сообщила в субботу, 8 апреля, что она обнаружила международную группировку, которая перевозила большое количество наркотиков из Албании в Италию с использованием скоростных катеров.

Отделение по борьбе с наркотиками береговой охраны заявило, что арестовало пять албанцев и двух греков и изъяло 1,5 тонны необработанного каннабиса и два скоростных катера, оценив, что группировка заработала нелегальным путем "много миллионов евро".

Многомесячное расследование в сотрудничестве с итальянской Guardia di Finanza показало, что группировка закупала большие объемы наркотиков в Албании и затем перевозила их на специализированных скоростных судах к берегам Италии, как сообщает греческая береговая охрана.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:23
КНДР: "Атака США в Сирии - непростительный акт агрессии"
17:57
Как появился зарин?
17:22
Полиция Швеции уверена, что арестовала именно террориста
16:53
Авиаудар в Сирии: 15 погибших, среди них - 4 детей
15:49
Борис Джонсон отменил визит в Москву после химатаки в Сирии
15:21
Швеция не снизит прием беженцев после теракта в Стокгольме
14:59
После удара США: закрыто воздушное пространство над Голанами
14:48
Перестрелка ФАТХа с исламистами в ливанском лагере беженцев
14:20
Рухани: Кто дал Штатам право обстреливать независимую Сирию?
13:54
С-500 поступит на вооружение России "в ближайшее время"
13:47
В Индии нашли "Маугли", который 10 лет жил с обезьянами
13:03
В Польше обрушился жилой дом: 15 человек под завалами
12:53
ВВС Сирии вылетели с "разбомбленной" Трампом авиабазы
12:34
Умер космонавт Георгий Гречко
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus