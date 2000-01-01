08.04 17:57 MIGnews.com

Как появился зарин?

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Врагом не были сирийские повстанцы. Это был долгоносик, ненасытный жук, найденный в полях и садах, ущерб от которого зачастую очень дорого обходится.В середине 1930-х годов они были проблемой на немецких фермах. Правительство, вынужденное покупать дорогостоящие пестициды из-за рубежа, обратилось к ученому из Байера, чтобы разработать более дешевую альтернативу. Его звали Герхард Шредер.Как глава группы защиты растений Байера, Шредер приступил к работе, смешивая различные молекулы, пытаясь придумать вещество, достаточно сильное, чтобы убивать вредителей, но безопасное для животных и людей. Он месяцами смешивал соединения до того, как его осенило добавить цианид в смесь.У ученого быстро развилась раскалывающаяся головная боль, появились трудности с дыханием, затем он едва мог видеть. Шрадер провел три недели на лечении.IG Farben, фармацевтический конгломерат, который принадлежал Байеру, сообщил об открытии Шредера немецким военным. Когда немецкие армейские ученые проанализировали смесь Шредера, они были вдохновлены ее токсичностью, что назвали смесь "Табун", как сообщает журнал Chemical & Engineering News.Горчичному газа требовалось много времени, чтобы убить - часы или даже дни. "Табуну" понадобилось около 20 минут. Третий рейх был настолько впечатлен работой Шрейдера, что ему был предоставлен бонус в размере около 20 000 долларов, пишет журнал.Пока армия работала над этой смесью, Шредер вернулся к работе в своей лаборатории, пытаясь найти больше пестицидов.На этот раз он придумал соединение, которое было в 10 раз токсичнее. Шредер назвал его зарином.В 1943 году немецкие военные санкционировали строительство фабрики зарина. Высокопоставленные офицеры хотели использовать зарин во время войны.Гитлер отказался. Некоторые историки считают, что это было потому, что он был свидетелем ужасов горчичного газа во время боевых действий в Первой мировой войне.Со временем в других странах будет развиваться зарин, в том числе в Соединенных Штатах. В 1993 году более 160 стран подписали Конвенцию по химическому оружию, которая запретила производство и накопление запасов химического оружия.Шредер умер в 1990 году. Но его изобретение все еще убивает.