08.04 17:22 MIGnews.com

Полиция Швеции уверена, что арестовала именно террориста

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Шведская полиция все больше убеждена, что поймала человека, ответственного за теракт, произошедший в столице Стокгольме в пятницу, 7 апреля, но не исключает, что в него были вовлечены другие люди."Ничто не указывает на то, что у нас неправильный человек, напротив, подозрения усилились по мере того, как расследование продвигалось", - заявил журналистам глава национальной полиции Дэн Элиассон."Мы до сих пор не можем исключить, что было вовлечено больше людей", - отмечается в заявлении.Напомним, что теракт произошел в пятницу, 7 апреля, когда террорист на грузовике протаранил толпу прохожих на улице Дроттнинггатан – одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. В результате теракта погибли 4 человека, более 15 человек были ранены.