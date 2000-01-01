08.04 16:53 MIGnews.com

Авиаудар в Сирии: 15 погибших, среди них - 4 детей

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В результате авиаудара, который, как полагают, проводился возглавляемой США коалицией против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS , погибли 15 человек, включая 4 детей, в деревне к западу от цитадели джихадистов в Ракке. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщила Обсерватория по правам человека в Сирии.Пресс-секретарь возглавляемой США коалиции на данный момент никак не прокомментировал данное сообщение.Согласно данным Обсерватории по правам человека в Сирии, авиудар был нанесен в деревне Ханида, расположенной примерно в 30 км к западу от Ракки на южном берегу реки Евфрат.Детали происшествия уточняются.