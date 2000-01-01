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Авиаудар в Сирии: 15 погибших, среди них - 4 детей | Фото: Thinkstock08.04 16:53   MIGnews.com

Авиаудар в Сирии: 15 погибших, среди них - 4 детей

В результате авиаудара, который, как полагают, проводился возглавляемой США коалицией против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS , погибли 15 человек, включая 4 детей, в деревне к западу от цитадели джихадистов в Ракке. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщила Обсерватория по правам человека в Сирии.

Пресс-секретарь возглавляемой США коалиции на данный момент никак не прокомментировал данное сообщение.

Согласно данным Обсерватории по правам человека в Сирии, авиудар был нанесен в деревне Ханида, расположенной примерно в 30 км к западу от Ракки на южном берегу реки Евфрат.

Детали происшествия уточняются.
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