08.04 14:48 MIGnews.com

Перестрелка ФАТХа с исламистами в ливанском лагере беженцев

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В субботу, 8 апреля, в крупнейшем ливанском лагере так называемых палестинских беженцев Айн аль-Хильва, что расположен под Сайдой, вспыхнули столкновения между бойцами группировки ФАТХ и исламистами. Телеканал Al Mayadeen уже сообщает о 14 раненных и как минимум двух погибших.Новые столкновения начались после попытки совместных межпалестинских сил безопасности установить контроль над кварталом Эт-Тейри, где скрывается разыскиваемый ливанскими властями террорист Биляль Бадр, связанный с подпольными диверсионными группами.Помимо него, в лагере могут скрываться еще более 120 экстремистов, многие из которых являются действующими членами террористической группировки "Исламское государство".Вместе с ФАТХом исламистов выживают члены другой группировки – "Асбат аль-Ансар", с которой они не так давно сами враждовали за власть над Айн аль-Хильвой. Но не так давно два движения заключили перемирие, создав совместную структуру по поддержанию порядка.С утра районы, где происходят столкновения, покидают мирные жители. Закрыты школы и торговые объекты. Досталось и Сайде – жизнь в ближайших к палестинскому лагерю кварталах парализована, ливанские военные на блокпостах приведены в повышенную боевую готовность.