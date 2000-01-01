08.04 13:54 MIGnews.com

С-500 поступит на вооружение России "в ближайшее время"

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В ближайшее время на вооружение Воздушно-космические силы РФ поступит современный зенитный ракетный комплекс С-500. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на главнокомандующего ВКС генерал-полковника Виктора Бондарева."Мы каждый год получаем по пять комплектов зенитных ракетных систем С-400, новые РЛС — эти темпы нас устраивают, идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны", — сказал главком.С-500 – новое поколение зенитных ракетных систем "земля-воздух" и представляет собой универсальный комплекс, радиус поражения которого составляет 600 километров. Создатели системы утверждают, что она может одновременно перехватить до 10 баллистических ракет, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.