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ВВС Сирии вылетели с `разбомбленной` Трампом авиабазы 08.04 12:53   MIGnews.com

ВВС Сирии вылетели с "разбомбленной" Трампом авиабазы

Сирийские ВВС возобновили полеты боевых самолетов с авиабазы "Шайрат", по которой корабли США накануне выпустили 59 ракет "Томагавк".

По данным правозащитников, аэродром по-прежнему используется для нанесения авиаударов по силам вооруженной оппозиции на востоке провинции Хомс, пишет Reuters со ссылкой на базирующиющуюся в Лондоне Сирийскую обсерваторию прав человека.

"Сирийские военные самолеты взлетают с авиабазы, по которой совершили удар США", – говорится в записи.

Кроме того, сообщается о затруднительной оценке степени реальных повреждений авиабазы, однако сирийские военные "делают невозможное" для возобновления его использования.
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