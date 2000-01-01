08.04 12:53 MIGnews.com

ВВС Сирии вылетели с "разбомбленной" Трампом авиабазы

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Сирийские ВВС возобновили полеты боевых самолетов с авиабазы "Шайрат", по которой корабли США накануне выпустили 59 ракет "Томагавк".По данным правозащитников, аэродром по-прежнему используется для нанесения авиаударов по силам вооруженной оппозиции на востоке провинции Хомс, пишет Reuters со ссылкой на базирующиющуюся в Лондоне Сирийскую обсерваторию прав человека."Сирийские военные самолеты взлетают с авиабазы, по которой совершили удар США", – говорится в записи.Кроме того, сообщается о затруднительной оценке степени реальных повреждений авиабазы, однако сирийские военные "делают невозможное" для возобновления его использования.