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скриншот с видео YouTube 08.04 12:34   MIGnews.com

Умер космонавт Георгий Гречко

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко умер в ночь на субботу, 8 апреля, на 86-м году жизни. Об этом сообщает портал "Новости Космонавтики".

Георгий Гречко родился в Ленинграде. После окончания в 1955 году Ленинградского военно-механического института работал инженером, старшим инженером. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. В 1966-м был зачислен начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели, а 27 мая 1968 года приказом министра общего машиностроения был зачислен в отряд космонавтов.

Гречко совершил три космических полета. Первый – с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера корабля "Союз-17" и первой основной экспедиции на орбитальную станцию "Салют-4". Второй, рекордный для своего времени, – с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера корабля "Союз-26" и первой основной экспедиции на станцию "Салют-6". Третий – с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера корабля "Союз-Т-14" (старт) и "Союз-Т-13" (посадка) в период пересменки на станции "Салют-7".

С мая 1986 года Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992-го космонавтом-исследователем этого учреждения, а после – научным сотрудником. Он защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук. Автор мемуаров "Космонавт №34. От лучины до пришельцев".
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