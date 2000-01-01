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Еще одного сторонника бойкота не пустили в Израиль | Фото: Tim Snell/Flickr08.04 11:58   MIGnews.com

Еще одного сторонника бойкота не пустили в Израиль

Управление по вопросам народонаселения и иммиграции Израиля отказало в праве въехать в страну Камалю Ховашу – высокопоставленному члену антиизраильского движения "Кампания солидарности Палестины" (Palestine Solidarity Campaign, PSC).

В ведомстве пояснили, что решение отказать Ховашу во въезде было принято в свете антиизраильской деятельности его организации. В течение 24 часов он вернется в Великобританию.

"Мы снова стали свидетелями попыток ратующих за бойкот Израиля проникнуть внутрь его границ и тем самым укрепить свою деятельность... Действующие против Израиля и делающие все, чтобы причинить ущерб его безопасности, должны понимать, что мы придерживаемся решительной политики, согласно которой активисты, подрывающие наше существование, больше не будут игнорироваться", - заявил министр МВД Арье Дери.

"Кампания солидарности Палестины" является крупнейшей ведущей организацией по делегитимизации Израиля в Великобритании и одной из крупнейших в Европе. Она тесно сотрудничает с другими организациями, целью которых является делегитимизация Еврейского государства, с целью пропаганды бойкотов и другой антиизраильской деятельности.

Члены организации принимали участие во флотилии Мави Мармара в 2010 году. В середине марта Израиль отказал во въезде председателю PSC Хью Лэннингу.
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