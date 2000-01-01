08.04 10:31 MIGnews.com

Стокгольм. В грузовике террориста была сумка взрывчатки

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При осмотре грузовика, при помощи которого 7 апреля был совершен теракт в Стокгольме, полиция обнаружила сумку со взрывчаткой. Об этом сообщил шведский телеканал SVT со ссылкой на источники в полиции."В грузовике, который использовался при вчерашнем террористическом акте в Стокгольме, была найдена сумка со взрывчатым веществом, сообщили несколько источников в полиции", - передает шведское телевидение.В то же время сообщается, что до окончания расследования в самом районе теракта – около молла Åhléns City – будет сохраняться оцепление, а остановленная работа центрального железнодорожного вокзала была возобновлена рано утром в субботу.В целом полиция не видит в случившемся повода для повышения уровня террористической угрозы – он остается на прежнем уровне, трех баллах по пятибалльной шкале.