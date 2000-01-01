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По возвращению из Штатов будут отправлять на карантин | Фото:08.03 10:04   MIGnews.com

По возвращению из Штатов будут отправлять на карантин

Израильтян, возвращающихся домой из американских штатов Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния, могут обязать пройти домашний карантин в течение 14 дневного периода.

Об этом заявил генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан Тов, передает интернет-издание The Jerusalem Post.

По его словам, введение соответствующих мер в отношении туристов, возвращающихся из остальных регионов США, пока не рассматривается, однако отдельные штаты позже могут добавить в список.

Кроме того, ограничения могут появиться и в отношении других стран Запада, таких как Норвегия, Бельгия и Нидерланды. Чиновники ожидают отчета о ситуации с коронавирусом в этих странах, прежде чем принимать решение.


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