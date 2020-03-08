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Коронавирус: более четверти итальянцев закрыли на карантин | Фото:08.03 07:37   MIGnews.com

Коронавирус: более четверти населения Италии - на карантине

Около 16 миллионов итальянцев были помещены на карантин с целью остановить быстрое распространение коронавируса по всей стране.

Вся Ломбардия и 14 провинций в других регионах были изолированы, когда там обнаружилось самое активное распространение COVID-19, передает Fox.

В частности, правительство Италии ввело ограничения на передвижение в следующих местах: в Милане, в провинциях Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Эмилия-Романья, провинциях Пезаро и Урбания в области Марке, городе Венеции, провинциях Падуя и Тревизо в области Венето и провинциях Алессандрия и Асти в области Пьемонт.

Таким образом, ограничительные меры затронут более четверти всего населения Италии. Ожидается, что введены они будут как минимум до 3 апреля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что полиция отвечает за остановку и проверку тех, кто пытается покинуть свои города.

"Для Ломбардии и для других северных провинций, которые я перечислил, будет действовать запрет на въезд и выезд, а также в пределах одной территории. Исключения будут допускаться только для подтвержденных профессиональных потребностей, исключительных случаев и проблем со здоровьем", – пояснил он.

Кафе и рестораны могут оставаться открытыми до тех пор, пока расстояние между клиентами достигает одного метра. Тем временем школы в стране будут закрыты как минимум до 3 апреля, музеи, спортзалы и бассейны тоже.

В Падуе, в регионе Венето, начался хаос после того, как стало известно о "красных областях". Бары и рестораны быстро опустели. За последние 24 часа число случаев заражения возросло более чем на 1200 человек, число погибших составило 233.


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