Израиль: 39 зараженных коронавирусом

Вечером, 8 марта, число зараженных коронавирусом израильтян достигло 39 человек.
Соответствующую информацию подтвердило Министерство здравоохранения.
Известно, что пятеро из заболевших приехали из-за границы. Из них двое – из Австрии, один из Испании, один из Бельгии и еще один из Италии. Еще пятеро были инфицированы после контакта с зараженными пациентами. Эпидемиологическая информация уточняется.
По данным 13 канала, одним из носителей вируса является врач из "Ихилов", который вернулся из-за границы и попал сразу в изолятор. Он не контактировал с пациентами, и в настоящее время находится в больнице.
Ранее сообщалось, что 29-ым инфицированным оказался 40-летний житель центра страны. Источник заражения на данный момент неизвестен. Это первый подобный случай в Израиле.
27-ой зараженный – мужчина с севера страны, вылетел в Вену 29 февраля и вернулся 5 марта, приземлившись в Израиле в 17:15. В 18:05 он ехал на поезде в Акко.
28-ой зараженный – 60-летний мужчина из Иерусалима. Он контактировал с французским туристом, у которого оказался положительный результат после отъезда. 3 и 4 марта мужчина провел большую часть своего времени в магазине очков Optika Yona Koren на улице Малхей Исраэль в Иерусалиме.
5 марта он посетил ресторан BIGA в торговом центре Ariel с 20:00 до 21:30. В изоляции он оказался 6 марта.