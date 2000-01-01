09.03 06:47 MIGnews.com

Погиб первый немец от коронавируса: новые ограничения в ФРГ

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В воскресенье, 8 марта, погиб первый гражданин Германии от коронавируса нового типа.По данным Deutsche Welle, умершим оказался 60-летний мужчина, который скончался в Египте.По сведениям египетских властей, немец несколько дней назад приехал в Хургаду из Луксора. ОН помещен в местную больницу с лихорадкой 6 марта, а на следующий день тест на коронавирус показал положительный результат.Тем временем Министерство здравоохранения ФРГ призвало отменить все масштабные мероприятия с численностью участников свыше 1 тысячи человек в связи с распространением коронавируса.По словам министра здравоохранения Йенса Шпана, на данный момент главной целью для немецкого правительства является замедлить темпы распространения заразы."После многочисленных обсуждений с ответственными лицами я настоятельно призываю отменить мероприятия с участием более 1000 человек до дальнейшего уведомления. Я знаю о последствиях, которые это будет иметь для граждан или организаторов. Мы обсудим, как будем бороться с экономическими последствиями в ближайшие дни. Но ясно одно: наше здоровье на первом месте", – отметил он.По состоянию на 8 марта, в Германии зафиксирован 951 случай коронавируса. Тем временем в Египте заражены 48 человек. Единичные случаи зафиксированы еще в нескольких африканских государствах.