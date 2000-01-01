08.03 21:33 MIGnews.com
Число зараженных израильтян достигло 29
Вечером, 8 марта, стало известно о еще одном случае заражения коронавирусом.
Таким образом общее количество инфицированных достигло 29-ти. Соответствующие данные подтвердило Министерство здравоохранения.
Зараженным оказался 40-летний житель центра страны. По предварительным данным, он находится в стабильном состоянии на карантине.
Источник заражения на данный момент неизвестен. Информация уточняется.
Подробности о двух других зараженных можно прочитать по ссылке.
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