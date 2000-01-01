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Число зараженных израильтян достигло 29 | Фото:08.03 21:33   MIGnews.com

Число зараженных израильтян достигло 29

Вечером, 8 марта, стало известно о еще одном случае заражения коронавирусом.

Таким образом общее количество инфицированных достигло 29-ти. Соответствующие данные подтвердило Министерство здравоохранения.

Зараженным оказался 40-летний житель центра страны. По предварительным данным, он находится в стабильном состоянии на карантине.

Источник заражения на данный момент неизвестен. Информация уточняется.

Подробности о двух других зараженных можно прочитать по ссылке.


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