Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Начальник Генштаба Италии заражен коронавирусом | Фото:09.03 03:11   MIGnews.com

Начальник Генштаба Италии заражен коронавирусом

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом.

Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщило агентство Agenpress.

Уточняется, что несмотря на симптомы коронавируса, Фарина чувствует себя хорошо.

"Я в порядке, нахожусь в изоляции в отдельной палате в соответствии с требованиями, предусмотренными медицинскими протоколами", — сказал Фарина журналистам.

Он заверил, что продолжит исполнять свои обязанности, однако передаст часть полномочий своим коллегам.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:59
Аресты членов королевской семьи в Саудии: раскрыта причина
00:44
Эрдоган пригрозил России из-за Идлиба
23:30
В Британии – рекорд по заражению коронавирусом
22:11
Ученые: объявление пандемии уже давно назрело
21:50
Италия "переплюнула" Южную Корею по коронавирусу
21:33
Число зараженных израильтян достигло 29
21:29
Коронавирус снизил выбросы парниковых газов в КНР
21:08
Экстренное обращение банков к израильтянам
20:47
Число израильтян с коронавирусом выросло до 28
20:47
ЦИК: нет шансов, что результаты выборов изменятся
20:41
Израиль: 26 случаев заражения коронавирусом
20:26
Италия: коронавирусом заражены два губернатора
19:43
Нетаниягу и Пенс договорились о борьбе с коронавирусом
19:30
Ахмед Тиби: Биби рано радовался, он не будет премьером
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus