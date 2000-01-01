09.03 03:11 MIGnews.com

Начальник Генштаба Италии заражен коронавирусом

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом.Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщило агентство Agenpress.Уточняется, что несмотря на симптомы коронавируса, Фарина чувствует себя хорошо."Я в порядке, нахожусь в изоляции в отдельной палате в соответствии с требованиями, предусмотренными медицинскими протоколами", — сказал Фарина журналистам.Он заверил, что продолжит исполнять свои обязанности, однако передаст часть полномочий своим коллегам.