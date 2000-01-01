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Италия `переплюнула` Южную Корею по коронавирусу | Фото:08.03 21:50   MIGnews.com

Италия "переплюнула" Южную Корею по коронавирусу

В Италии общее число известных случаев заражения COVID-19 превысило количество случаев заболевания в Южной Корее.

Таким образом, это государство стало страной со вторым по величине числом заболеваний после Китая.

Итальянское правительство утверждает, что сейчас известно о 7 375 случаях заражения. Это на 62 больше, чем в Южной Корее. Тем временем в Китае уже насчитывается более 80 тысяч случаев, и это только по официальным данным.

На данный момент также известно, что медики в Италии провели около 50 тысяч анализов. Большинство смертельных случаев произошло в Ломбардии, густонаселенном северном регионе, который правительство распорядилось закрыть в воскресенье до 3 апреля.


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