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Число израильтян с коронавирусом выросло до 28 | Фото:08.03 20:47   MIGnews.com

Число израильтян с коронавирусом выросло до 28

Министерство здравоохранения Израиля объявило еще о двух случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее количество 28.

27-ой зараженный – мужчина с севера страны, вылетел в Вену 29 февраля и вернулся 5 марта, приземлившись в Израиле в 17:15. В 18:05 он ехал на поезде в Акко.

28-ой зараженный – 60-летний мужчина из Иерусалима. Он контактировал с французским туристом, у которого оказался положительный результат после отъезда. 3 и 4 марта мужчина провел большую часть своего времени в магазине очков Optika Yona Koren на улице Малхей Исраэль в Иерусалиме.

5 марта он посетил ресторан BIGA в торговом центре Ariel с 20:00 до 21:30. В изоляции он оказался 6 марта.

Просьба всем израильтянам, посещавшим указанные места, немедленно сесть на карантин в целях безопасности.


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