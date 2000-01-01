Израиль: 26 случаев заражения коронавирусом

Вечером, 8 марта, стало известно о еще одном, 26-ом случае заражения коронавирусом нового типа в Израиле.
Соответствующую информацию подтвердило Министерство здравоохранения.
Как и в большинстве других случаев, зараженным оказался человек, который прилетел из Европы, в данном случае – из Тенерифе.
Им оказался житель Хайфы, вылетевший на самолете авиакомпании Iberia Airlines из Израиля в Мадрид 25 февраля. В обратном направлении он добирался через Мадрид и прибыл 3 марта в 22:45. По данным Минздрава, зараженный в хорошем состоянии.