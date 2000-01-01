08.03 21:29 MIGnews.com
Коронавирус снизил выбросы парниковых газов в КНР
Выбросы парниковых газов резко уменьшились из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Об этом сообщает The Independent
.
По словам экспертов, КНР в настоящее время является крупнейшим в мире источником изменения климата. Тем не менее за последние недели количество выбросов СО2 сократились на 25%.
Одним их факторов, который так повлиял на улучшение климатической ситуации, оказалось снижение вождения и уменьшение сжигания угля.
Более того, распространение коронавируса снижает глобальный спрос на нефть и воздушные перевозки, что тесно связано с выбросами парниковых газов.
Что примечательно, в 2019 году объем выбросов за этот период составил 400 млн тонн, тогда как в текущем году, вероятно, приблизился к 300 млн тонн.
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