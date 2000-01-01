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Италия: коронавирусом заражены два губернатора | Фото:08.03 20:26   MIGnews.com

Италия: коронавирусом заражены два губернатора

В Италии у губернаторов Лацио Николла Дзингаретти и Пьемонта Альберто Чирио подтвержден коронавирус нового типа.

Об этом сообщает информационное агентство RAI.

Сначала заболевание подтвердили у Дзингаретти. Его тест дал положительный результат 7 марта. На следующий день стало известно о заражении Чирио.

Оба они участвовали в совещании о мерах по преодолению кризиса вызванного коронавирусом в здании итальянского правительства в Риме 4 марта.

"Мы сидели далеко друг от друга и не пожали друг другу руки при встрече, как и требует протокол по борьбе с инфекцией", – рассказал Чирио.

Количество погибших в стране выросло на 133 до 366, в то время как число заражений достигло 7 375.


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