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Беннетт подумывает полностью закрыть Западный берег | Фото:08.03 19:22   MIGnews.com

Беннетт подумывает полностью закрыть Западный берег

Министр обороны Нафтали Беннетт серьезно рассматривает вопрос о полном закрытии переправы между Израилем и всеми частями Западного берега, находящимися под управлением Палестинской автономии, в рамках усилий Израиля по борьбе с распространением коронавируса.

Об этом стало известно 8 марта, передает Тhe Times of Israel.

Офис Беннетта запросил подробную оценку экономических последствий такого закрытия. Информация будет предоставлена в понедельник.

Пока что несколько палестинцев дали положительный результат на коронавирус, но только в Вифлееме, который Беннетт поместил на карантин. В четверг ПА приняла собственные чрезвычайные меры, включая ограничения на передвижение через Западный берег.

В случае пандемии израильские службы безопасности возьмут на себя ответственность за управление кризисом.

"В последние дни коронавирус распространился по всему Израилю, и это требует от всех нас ответственности, в том числе за возможность пандемии. Мы надеемся, что этого получится избежать", – сказал Беннетт.



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