08.03 19:22 MIGnews.com

Беннетт подумывает полностью закрыть Западный берег

נגיף הקורונה | בשל התפרצות הווירוס: שר הביטחון @naftalibennett הורה לבחון את המשמעויות הכלכליות של הטלת סגר על שטחי הרשות הפלסטינית. בנט: "הנגיף הולך ומתרחב בישראל וזה מחייב את כולנו לקחת אחריות גם על אפשרות של מגפה" @OrHeller



(צילום: תקשורת שר הביטחון) pic.twitter.com/D6x09XhDfM — חדשות 13 (@newsisrael13) March 8, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр обороны Нафтали Беннетт серьезно рассматривает вопрос о полном закрытии переправы между Израилем и всеми частями Западного берега, находящимися под управлением Палестинской автономии, в рамках усилий Израиля по борьбе с распространением коронавируса.Об этом стало известно 8 марта, передает Тhe Times of Israel.Офис Беннетта запросил подробную оценку экономических последствий такого закрытия. Информация будет предоставлена в понедельник.Пока что несколько палестинцев дали положительный результат на коронавирус, но только в Вифлееме, который Беннетт поместил на карантин. В четверг ПА приняла собственные чрезвычайные меры, включая ограничения на передвижение через Западный берег.В случае пандемии израильские службы безопасности возьмут на себя ответственность за управление кризисом."В последние дни коронавирус распространился по всему Израилю, и это требует от всех нас ответственности, в том числе за возможность пандемии. Мы надеемся, что этого получится избежать", – сказал Беннетт.