08.03 23:30 MIGnews.com
В Британии – рекорд по заражению коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом нового типа на территории Великобритании увеличилось на 64 человека до 273.
Об этом сообщает Mirror
со ссылкой на департамент здравооохранения и социального обеспечения Соединенного Королевства.
Таким образом, это рекорд по скорости распространения заразы за такое короткое время. Анализы на коронавирус в Британии взяты у 23 513 человек, из которых 23 240 дали отрицательный результат.
"Двое пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус, скончались", – пояснили в ведомстве.
Эксперты опасаются, что при сохранении таких темпов распространения жертвами этой болезни станут не менее 100 тысяч человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии