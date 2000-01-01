Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











В Британии – суточный рекорд по заражению коронавирусом | Фото:08.03 23:30   MIGnews.com

В Британии – рекорд по заражению коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом нового типа на территории Великобритании увеличилось на 64 человека до 273.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на департамент здравооохранения и социального обеспечения Соединенного Королевства.

Таким образом, это рекорд по скорости распространения заразы за такое короткое время. Анализы на коронавирус в Британии взяты у 23 513 человек, из которых 23 240 дали отрицательный результат.

"Двое пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус, скончались", – пояснили в ведомстве.

Эксперты опасаются, что при сохранении таких темпов распространения жертвами этой болезни станут не менее 100 тысяч человек.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:11
Ученые: объявление пандемии уже давно назрело
21:50
Италия "переплюнула" Южную Корею по коронавирусу
21:33
Число зараженных израильтян достигло 29
21:29
Коронавирус снизил выбросы парниковых газов в КНР
21:08
Экстренное обращение банков к израильтянам
20:47
Число израильтян с коронавирусом выросло до 28
20:47
ЦИК: нет шансов, что результаты выборов изменятся
20:41
Израиль: 26 случаев заражения коронавирусом
20:26
Италия: коронавирусом заражены два губернатора
19:43
Нетаниягу и Пенс договорились о борьбе с коронавирусом
19:30
Ахмед Тиби: Биби рано радовался, он не будет премьером
19:22
Беннетт подумывает полностью закрыть Западный берег
19:01
Коронавирус в Израиле: новые данные о зараженном водителе
18:47
Режим ЧП: в Израиле хотят изолировать всех приезжих
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus