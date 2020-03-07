Ученые: объявление пандемии уже давно назрело

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказывается называть вспышку коронавируса по всему миру пандемией, однако ученые с этим не согласны.
По данным Еuronews, в ВОЗ считают, что этот термин может еще больше напугать мир и привести к тому, что некоторые страны потеряют надежду на сдерживание смертоносной заразы.
"Если мы не уверены, что это не поддается контролю, почему (мы) будем называть это пандемией", – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Агентство здравоохранения ООН ранее описывало пандемию как ситуацию, в которой новый вирус вызывает "устойчивые вспышки" по крайней мере в двух регионах мира. Эксперты утверждают, что этот порог уже давно достигнут: вирус теперь свободно распространяется в четырех регионах, достиг всех континентов, кроме Антарктиды, а глобальная эпидемия уже кажется неизбежной.
В пятницу COVID-2019 достиг нового рубежа, заразив более 100 тысяч человек по всему миру, что намного больше, чем было во время вспышек SARS, MERS или Эболы за последние годы.
"Я думаю, что совершенно ясно, что мы находимся в условиях пандемии, и я не понимаю, почему ВОЗ сопротивляется этому", – сказал директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты Майкл Остерхолм.
Не секрет, что объявление о пандемии может вызвать дополнительные ограничения, обрушить рынки. ВОЗ уже объявила вирус "глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения" в конце января, выпустив широкий набор рекомендаций по сдерживанию его распространения.
Профессор глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете Деви Шридхар заявила, что декларация о пандемии давно назрела.
"Эта вспышка соответствует всем определениям пандемии", – сказала она.