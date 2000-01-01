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Коронавирус в Израиле: новые данные о зараженном водителе | Фото:08.03 19:01   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: новые данные о зараженном водителе

Водитель автобуса с коронавирусом, перевозивший туристов, остается в тяжелом, но стабильном состоянии.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление властей Восточного Иерусалима.

Уточняется, что мужчину лечат в медицинском центре Барух-Паде, Пория. По словам врачей, зараженному дают противомалярийные препараты.

Отметим, что мужчина вел автобус с иностранными туристами, часть из которых дала положительный результат на коронавирус.


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