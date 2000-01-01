08.03 19:01 MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: новые данные о зараженном водителе

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Водитель автобуса с коронавирусом, перевозивший туристов, остается в тяжелом, но стабильном состоянии.Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление властей Восточного Иерусалима.Уточняется, что мужчину лечат в медицинском центре Барух-Паде, Пория. По словам врачей, зараженному дают противомалярийные препараты.Отметим, что мужчина вел автобус с иностранными туристами, часть из которых дала положительный результат на коронавирус.