Режим ЧП: в Израиле хотят изолировать всех приезжих

На чрезвычайном совещании с премьер-министром Биньямином Нетаниягу представители Минздрава потребовали применять инструкции по изоляции для всех граждан, возвращающихся из всех без исключения заграничных поездок.
Решение пока не раскрывается, однако вечером, 8 марта, в канцелярии главы правительства состоится брифинг, посвященный вспышке коронавирус. Возможно, решение будет озвучено во время конференции.
В выступлении будут участвовать сам Нетаниягу, глава Минздрава Яаков Лицман, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат, гендиректор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов.