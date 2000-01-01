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Режим ЧП: в Израиле хотят изолировать всех приезжих | Фото:08.03 18:47   MIGnews.com

Режим ЧП: в Израиле хотят изолировать всех приезжих

Министерство здравоохранения потребовало провести экстренные слушания по поводу распространения коронавируса.

Об этом сообщает 13 канал.

На чрезвычайном совещании с премьер-министром Биньямином Нетаниягу представители Минздрава потребовали применять инструкции по изоляции для всех граждан, возвращающихся из всех без исключения заграничных поездок.

Решение пока не раскрывается, однако вечером, 8 марта, в канцелярии главы правительства состоится брифинг, посвященный вспышке коронавирус. Возможно, решение будет озвучено во время конференции.

В выступлении будут участвовать сам Нетаниягу, глава Минздрава Яаков Лицман, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат, гендиректор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов.

Как ранее сообщил министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, он рассматривает вопрос об объявлении чрезвычайного положения в связи с вспышкой коронавируса.


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