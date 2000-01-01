08.03 17:50 MIGnews.com
В Израиле задумались о введении чрезвычайного положения
Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан рассматривает вопрос об объявлении чрезвычайного положения в связи с вспышкой коронавируса.
Об этом сообщает The Times of Israel.
"Я собираюсь рассмотреть необходимость объявить "гражданское чрезвычайное положение", которое даст властям гораздо более обширные полномочия", – сказал Эрдан на открытии пожарной части в Иерусалиме.
По его словам, Израиль сейчас переживает не самые простые времена из-за коронавируса и сложной политической ситуации в стране.
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