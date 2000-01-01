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Коронавирус в Израиле: полиция пошла на экстренные меры | Фото:08.03 17:04   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: полиция пошла на экстренные меры

Полиция создала специальное подразделение, которое должно обеспечить контроль над соблюдением режима карантинам израильтянами, которые вернулись из стран, входящих в "красный список".

Об этом 8 марта сообщила пресс-служба израильских правоохранителей.

Специальное подразделение будет сопровождать инспекторов Министерства здравоохранения на выездных визитах, чтобы убедиться, что находящиеся в карантине люди не нарушают правила.

Как полагается, приблизительно 80 тысяч израильтян находятся в изоляции. Большинство из них на карантине после возвращения из поездок в зарубежные страны, где наблюдается вспышка COVID-19.

"Полиция будет сотрудничать с государственной прокуратурой, чтобы привлечь к ответственности любого, кто решит игнорировать указания Минздрава и намеренно или нет распространит коронавирус, нанеся ущерб здоровью общества", – сказано в сообщении.

Полиция прилагает усилия для того, чтобы остановить распространение фейков, которые сеют панику среди населения. За это отвечает спецгруппа отдела расследований и разведки.


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