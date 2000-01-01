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Итальянские врачи Европе: готовьтесь! | Фото:08.03 16:43   MIGnews.com

Итальянские врачи Европе: готовьтесь!

Итальянские врачи предупредили медиков по всей Европе, чтобы те "готовились" к эпидемии коронавируса.

Об этом говорится в письме, которое оказалось в распоряжении The Independent.

Уточняется, что что до 10% всех инфицированных коронавирусом нуждаются в интенсивной терапии, а больницы перегружены. В Италии 5883 пациента были заражены, 233 человека умерли по состоянию на 18:00 в субботу. В записке, направленной в Европейское общество интенсивной терапии, специалисты рассказали о том, как трудно было лечить пациентов с коронавирусом.

"Мы хотим передать сильное послание: будьте готовы", – сказано в сообщении.

По словам медиков, итальянские больницы переполнены пациентами с тяжелой легочной недостаточностью, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. Врачи предупреждают, что больницы по всей Великобритании и Европе должны быть готовыми к резкому увеличению числа госпитализаций. Они также предостерегли от работы в "бункерах".

"Увеличьте общую вместительность вашего отделения интенсивной терапии. Определите больницы, которые могут безопасно справиться с первоначальным ростом числа зараженных. Подготовьте участки отделения интенсивной терапии, где можно будет изолировать пациентов с Covid-19 - в каждой больнице, если это необходимо", – сказано в письме.


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