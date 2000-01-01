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Коронавирус в Иране: почти 50 жертв, тысячи зараженных | Фото:08.03 14:57   MIGnews.com

Коронавирус в Иране: почти 50 жертв, тысячи зараженных

В Иране количество зараженных смертоносным коронавирусом нового типа превысило 6500.

Об этом сообщил пресс-секретарь иранского минздрава Киянуш Джаханпур.

"За сутки мы получили сообщения о 49 смертельных случаях, к данному моменту по меньшей мере всего погибли 194 наших соотечественников", - сообщил Джаханпур.

До сегодняшнего дня наибольшее число жертв в течение суток достигало 21 человек. Что примечательно, коронавирус затронул абсолютно все провинции страны. Первым по числу заражений оказался Тегеран, на втором месте – Кум (685), далее Мазендеран (620), Гилян (496) и Исфахан (564).

За последние сутки число выросло на 743 до 6566, при этом 2134 человека выздоровели.


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